Sony выпустила твердотельные накопители Sony SL-E емкостью до 960 ГБ

Компания Sony выпустила новейшую серию сверхскоростных внешних твердотельных накопителей SL-E с поддержкой типа C. Три емкости по 960 ГБ, 480 ГБ и 240 ГБ можно хранить в компактном корпусе, размером всего с визитную карточку и весом 50 г.

Заявленная скорость чтения информации достигает 540 Мбайт/с, а записи — 520 Мбайт/с. Серия SL-E поддерживает интерфейс USB Type-C/USB3.1 Gen2, который обеспечивает пропускную способность до 10 Гбит/с.

Отмечается, что использовать устройства можно с персональными компьютерами под управлением операционных систем Windows и macOS, а также со смартфонами и планшетами на базе Android. Накопитель Sony SL-E ёмкостью 240, 480 и 960 Гб обойдутся в 170, 290 и 500 евро соответственно.