Стартовал плейтест 2D-приключения Midnight Souls

Издательство Spaghetti Cat анонсирует старт тестирования приключенческой RPG под названием Midnight Souls, созданной независимым разработчиком Bolshakov Sergey. Начиная с 15 сентября в 17:00 по московскому времени, пользователи получат возможность одними из первых окунуться в мрачную обстановку небольшого населённого пункта Ромашковые Холмы.

Midnight Souls представляет собой таинственное 2D-приключение, где участникам предлагается взять на себя роль подростка, отправившегося на встречу с девушкой из сети в незнакомый город. То, что задумывалось как романтический вечер, вполне может обернуться настоящим ужасом. Однако именно через эти трудности главному герою предстоит научиться справляться со своими страхами и сомнениями, обрести новых знакомых и не забывать о своём питомце — коте по кличке Чарли. Открытый плейтест, который пройдет с 15 по 22 сентября, это не только шанс первыми оценить игру, но и возможность повлиять на ее развитие: разработчик будет внимательно следить за отзывами и учитывать замечания игроков. Прохождение плейтеста занимает около 60 минут.