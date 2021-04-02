Стартовали продажи твердотельного накопителя PNY XLR8 CS3140

Компания PNY выпустила на рынок твердотельный накопитель XLR8 CS3140. Отличительной особенностью накопителя является скорость.

XLR8 CS3140 предлагает скорость чтения до 7500 МБ/с и до 6850 МБ/с при записи, обеспечивая тем самым быстрый доступ к играм и приложениям. Накопитель поддерживает новейший протокол NVMe Gen 4.0. XLR8 CS3140 разработан по 12 нм техпроцессу, а значит более энергоэффективнее. PNY XLR8 CS3140 доступен в двух вариантах, с радиатором и без него.

Экструдированный алюминиевый радиатор обеспечивает оптимальное рассеивание тепла, тем самым производительность накопителя остается на максимальном уровне. Доступный объем 1 ТБ и 2 ТБ. На модели распространяется 5 лет гарантии от производителя. Форм-фактор M.2 2280 гарантирует совместимость для установки практически в любую материнскую плату.

Цену накопителей компания не раскрыла.
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