Стратегия Tropico 7 получила дату выхода - 28 января 2027 года

Компания Kalypso Media совместно со студией Gaming Minds Studios представила свежий ролик с игровым процессом для Tropico 7. По личному распоряжению Эль Президенте точная дата релиза в тексте не называется — её покажут только в финале видео. Гражданам и тем, кто метит в правители, стоит прислушаться к словам вечного главы островной державы: «Не вся информация доступна немедленно. Но те, кто хочет узнать, что ждёт Тропико впереди, досмотрят ролик до конца и получат награду».

Tropico 7 выводит привычное сочетание строительства, управления и политической сатиры на качественно иную высоту. В проекте появится переработанная система указов и решений, которая теперь напрямую зависит от позиции Эль Президенте. Также добавят новые политические матрицы, инструменты для планировки городов — включая извилистые дороги и кольцевые развязки — и возможность менять ландшафт.

Разработчики делают акцент на том, как поступки лидера влияют на облик Тропико, подчёркивая значимость стратегического подхода и умения выбирать верный путь. Релиз Tropico 7 намечен на 28 января 2027 года, игра выйдет в подписках Xbox Game Pass Ultimate и PC Game Pass. Кроме того, проект будет доступен на PC через Steam и Epic Games, а также на Xbox PC, Xbox Series X|S и PlayStation 5.