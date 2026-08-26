Стратегия Tropico 7 получила дату выхода - 28 января 2027 года

Tropico 7 выводит привычное сочетание строительства, управления и политической сатиры на качественно иную высоту. В проекте появится переработанная система указов и решений, которая теперь напрямую зависит от позиции Эль Президенте. Также добавят новые политические матрицы, инструменты для планировки городов — включая извилистые дороги и кольцевые развязки — и возможность менять ландшафт.
Разработчики делают акцент на том, как поступки лидера влияют на облик Тропико, подчёркивая значимость стратегического подхода и умения выбирать верный путь. Релиз Tropico 7 намечен на 28 января 2027 года, игра выйдет в подписках Xbox Game Pass Ultimate и PC Game Pass. Кроме того, проект будет доступен на PC через Steam и Epic Games, а также на Xbox PC, Xbox Series X|S и PlayStation 5.