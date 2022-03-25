Swissbit выпускает высокопроизводительный твердотельный накопитель SATA X-78m2

Swissbit расширила ассортимент своей продукции, выпустив M.2 SATA SSD X-78m2. Новая серия разработана для приложений с особенно интенсивными операциями записи, идеально подходит для записи аудио, видео и данных, а также служит загрузочным носителем и обеспечивает в 2,5 раза большую надежность по сравнению с предыдущими поколениями. При этом он отвечает самым строгим требованиям по надежности, температурной стабильности и долговечности. Это делает SSD подходящим для любого приложения, требующего высокой надежности без ущерба для сохранения данных или температурных профилей.

Рейтинг долговечности серии X-78m2 до 80 DWPD делает ее лучшим выбором для ресурсоемких рабочих нагрузок приложений с интенсивным выполнением операций записи. Серия достигает этого за счет использования стандартного отраслевого стандарта 3D TLC NAND последнего поколения, сконфигурированного в режиме pSLC. Интерфейс поддерживает скорость передачи данных SATA III до 6 Гбит/с и обратно совместим с SATA II и SATA I. Таким образом, SSD обеспечивает скорость передачи данных до 560 МБ/с при последовательном чтении и 490 МБ/с при последовательном чтении. Он превышает 73 000 и 86 000 IOPS для операций чтения и записи соответственно. X-78m2 разработан и предназначен для промышленного использования в диапазоне рабочих температур от -40 до +85 °C, включая устойчивость к «перекрестному температурному эффекту». Линейка продуктов также будет доступна для коммерческого диапазона температур от 0 до +70 °C.
Комментарии и отзывы Swissbit SATA X-78m2
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