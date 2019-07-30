Сегодня было представлено ещё две новинки, SSD-накопитель T-FORCE CARDEA M.2 PCI-e с водяным охлаждением, и контроллер T-FORCE CAPTAIN RGB. Накопитель T-FORCE CARDEA Liquid M.2 PCI-e SSD – это первый в мире твердотельный накопитель с водяным охлаждением и интерфейсом M.2. В этом инновационном продукте используется внутренняя циркуляция для охлаждения и снижения температуры. Контроллер T-FORCE CAPTAIN RGB имеет четыре выходных разъёма 5V ARGB и один выходной разъём 12V RGB. Он совместим со многими устройствами и позволяет создать необычную световую атмосферу для ПК любой конфигурации. Обе новинки защищены эксклюзивными патентами. Они инновационные и уникальные, и в них отражена созидательная сила TEAMGROUP.

T-FORCE CARDEA LIQUID – это первый в мире твердотельный накопитель M.2 PCIe с водяным охлаждением, спроектированный для игр и высокопроизводительных ПК. Он имеет прозрачный корпус, металлический логотип T-FORCE и патентованные направляющие рельсы для установки накопителя. В результате тестирования в лабораторных условиях было установлено, что охлаждение через внутреннюю циркуляцию снижает рабочую температуру на 10 градусов. Накопитель T-FORCE CARDEA LIQUID оснащён высокоскоростным интерфейсом PCIe Gen3 x4. Скорость чтения/записи данных достигает 3400/3000 МБ/с, а случайная скорость чтения/записи достигает 450K/400K IOPS. Помимо эффективного охлаждения, которое поддерживает стабильность системы, накопитель отличается надёжной производительностью. В текущем году накопитель удостоился награды COMPUTEX d&i и был высоко отмечен посетителями выставки COMPUTEX 2019.