T-Force Treasure Touch с RGB-подсветкой

Буквально вчера мы написали новость о том, что в свет вышел твердотельный внешний накопитель с поддержкой RGB-подсветки, а уже сегодня появился конкурент с аналогичной фишкой — накопитель T-Force Treasure Touch. Устройство оборудовано достаточно яркой подсветкой, у накопителя в целом приятный дизайн, который при этом никак не мешает устройство радовать потенциального покупателя высокой скоростью работы. Да, стоит понимать, что устройство такого формата будет достаточно дорогим, особенно если учитывать тот факт, что сами по себе внешние SSD стоят не так уж дешево. Но пока что цена для российского рынка не названа — нужно подождать, пока накопитель все же появится, а потом можно будет говорить о потенциальных преимуществах продукта.

Комментарии и отзывы T-Force Treasure Touch
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