TEAMGROUP анонсировала SSD-накопитель Cardea IOPS PCIe SSD и память DARK Z FPS для геймеров

TEAMGROUP анонсировала геймерский комплект состоящий из SSD-накопителя Cardea IOPS PCIe SSD и оперативной памяти DARK Z FPS. Ожидается, что новинки появятся в конце этого года.

Игровая память выделяется металлическими элементами дизайна. DARK Z FPS имеет рабочую частоту до 4000 МГц и низкую задержку CL16. Память протестирована в популярных играх и обеспечивает максимальный FPS. Рекомендованная стоимость памяти DARK Z FPS 140 долларов.

Cardea IOPS PCIe SSD использует интерфейс PCIe Gen3x4. Скорость чтения и записи достигает 3400/3000 мб/с, соответственно. Новый графеновый радиатор гарантирует стабильные температуры. Стоимость накопителя CARDEA IOPS M.2 PCIe SSD составляет 165 долларов.
Комментарии и отзывы TEAMGROUP DARK Z FPS и Cardea IOPS PCIe SSD
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