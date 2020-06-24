TEAMGROUP и ASUS TUF Gaming разработали SSD-накопитель T-FORCE CARDEA II TUF Gaming Alliance

TEAMGROUP и ASUS TUF Gaming разработали SSD-накопитель T-FORCE CARDEA II TUF Gaming Alliance. С пятилетней гарантией SSD-накопитель доступен объемом 512 Гб и 1 Тб. Накопитель оснащен запатентованным радиатором охлаждения и использует интерфейс подключения PCIe 3.0 x4, а также поддерживает NVMe 1.3.

Скорость чтения и записи составляют до 3400 мб/с и 3000 мб/с, а произвольная скорость чтения/записи - до 180 К/160 К IOPS. Накопитель имеет встроенные функции защиты данных и мониторинга ресурсов накопителя. Стоимость SSD-накопителя T-FORCE CARDEA II TUF Gaming Alliance не объявлена.
Комментарии и отзывы T-FORCE CARDEA II TUF Gaming Alliance
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