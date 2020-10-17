TEAMGROUP представила адаптер T-FORCE SSD для накопителя и карту памяти microSD Gaming A2 CARD

TEAMGROUP выпустила два новых продукта: магнитный адаптер T-FORCE SSD и карту памяти microSD Gaming A2. Магнитный адаптер T-FORCE SSD облегчает установку твердотельного накопителя SSD формата 2.5 дюйма. Адаптер изготовлен из оцинкованной стали. SSD-адаптер T-FORCE SSD можно купить по цене 9.99 долларов.

TEAMGROUP Gaming A2 CARD обеспечивает скорость чтения 100 мб/с и скорость записи 90 мб/с. Карта доступна объемом 256 Гб и 512 Гб. A2 CARD оптимизирована для мобильных приложений и устройств, таких как смартфоны и планшеты Android, а также имеет 100% совместимость с Nintendo Switch и другими портативными игровыми устройствами. Рекомендованная стоимость Gaming A2 CARD составляет 48,99 долларов (256 Гб) и 78.99 долларов (512 Гб).