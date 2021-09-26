TEAMGROUP представила новейшую и инновационную продукцию

Завершилось онлайн-мероприятие TEAMGROUP 2021. Компания продемонстрировала новейшую и инновационную продукцию.

Твердотельный накопитель TEAMGROUP T-FORCE CARDEA A440 Pro M.2 PCIe получил новый радиатор для обеспечения максимальной производительности и стабильности благодаря низкой температуре. CARDEA A440 Pro предлагает максимальную скорость чтения и записи до 7400/7000 Мбит/с соответственно.

T-FORCE CARDEA Ceramic C440 M.2 PCIe SSD выполнен с использованием керамических охлаждающих композитных материалов. T-FORCE CARDEA Ceramic C440 использует технологию флэш-памяти 3D NAND, которая размещается на трех уровнях, позволяя хранить до 2 ТБ данных. Твердотельный накопитель CARDEA Ceramic C440 обеспечивает скорость чтения/записи 5000/4400 МБ/с и доступен емкостью 1 ТБ и 2 ТБ.

CARDEA Liquid M.2 PCIe SSD от компании TEAMGROUP — это первый в мире накопитель с использованием технологий водяного охлаждения. Новшество этого накопителя состоит еще в том, что используется не замкнутая, а циркуляционная система водяного охлаждения.

T-FORCE CARDEA ZERO Z440 оснащен теплоотводом из графена и меди толщиной менее 1 мм. Скорость последовательного чтения/записи накопителя может достигать 5000/4400 МБ/с соответственно. Новинка отличается высоким уровнем защиты и технологией интеллектуального управления.

Компания TEAMGROUP представила улучшенную память T-FORCE XTREEM ARGB. Теперь модули памяти расширены до 256 ГБ (8 модулей по 32 ГБ). Согласно результатам испытаний, память совместима с платформой TRX40, что гарантирует стабильность системы с двумя либо четырьмя каналами.

Внешний твердотельный накопитель T-FORCE M200 использует интерфейс USB3.2 Gen2x2 (20Gbps) Type-C благодаря чему достигается скорость до 2000 МБ/с. Максимальный объем накопителя составляет 8 ТБ. Накопитель M200 обеспечен также запатентованными технологиями равномерного отвода тепла с применением графена. «Военный» стиль его внешнего оформления особенно привлекает внимание.

Представлена игровая память T-FORCE VULCAN DDR5 с частотой 5200 МГц и объемом до 64 ГБ. VULCAN DDR5 совместима с Intel XMP3.0 с новейшей технологией разгона и обеспечена встроенной в интегральную схему функцией автоматического удаления обнаруженных в DRAM ошибок (ECC), что делает работу системы более эффективной и стабильной.

Модули памяти T-FORCE DELTA RGB DDR5 будут первыми на рынке среди памяти DDR5 с подсветкой RGB. Оперативная память станет доступной в комплектах по одному модулю 16 ГБ и 32ГБ, так и двумя по 16 ГБ и 32 ГБ с частотой до 5200 МГц.

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