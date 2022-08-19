TEAMGROUP представила твердотельный накопитель MP44L M.2 PCIe 4.0 с графеновой этикеткой для отвода тепла

Бренд TEAMGROUP представил первый в отрасли твердотельный накопитель с графеновой этикеткой для лучшего охлаждения.

Накопитель MP44L оснащен теплорассеивающей графеновой этикеткой толщиной менее 1 мм. Он не затрудняет установку накопителя в слот M.2 материнской платы с радиатором. TEAMGROUP MP44L представлен в версиях с 250 ГБ, 500 ГБ, 1 ТБ и 2 ТБ памяти.

TEAMGROUP MP44L обеспечивает скорость чтения 5000 МБ/с и скорость записи 4500 МБ/с. Накопитель поддерживает технологию SLC Cache, которая обеспечивает более чем вдвое большую эффективность работы. Также реализована поддержка технологии LDPC, Windows TRIM и стандарта NVMe 1.4.

Твердотельный накопитель TEAMGROUP MP44L с графеновой этикеткой поступит в продажу в конце августа 2022 года. Цена за 2 ТБ версию составляет 287 долларов.
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