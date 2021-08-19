TEAMGROUP представила твердотельный накопитель T-FORCE CARDEA A440 Pro

TEAMGROUP объявил о выпуске твердотельного накопителя T-FORCE CARDEA A440 Pro. Модель использует высокоскоростной интерфейс PCIe 4.0 для максимальной скорости чтения и записи до 7400/7000 Мб/с соответственно. Накопитель представлен в форм-факторе M.2 2280, объемом 4 ТБ (899.99 долларов) и 8 ТБ (1999.99 долларов). Он оснащен теплоотводом из белого графена для лучшего охлаждения. Его можно установить как в материнские платы, так и ноутбуки или консоли новейшего поколения PS5 для расширения памяти игр и молниеносной их загрузки.

Ожидается, что новинка попадет на рынок в октябре 2021 года.