TEAMGROUP выпускает SSD накопитель T-FORCE CARDEA A440 Pro Special Series M.2

Вскоре после того, как Sony объявила о последних обновлениях для PS5, игровой бренд TEAMGROUP, T-FORCE, выпустил твердотельный накопитель M.2 PCIe специальной серии T-FORCE CARDE A440 Pro Special Series M.2 для расширения хранилища PS5. В твердотельном накопителе используется новейший интерфейс PCIe Gen4x4, а его емкость составляет до 4 ТБ. Помимо невероятных скоростей чтения / записи, SSD является первым в отрасли с радиатором из белого графена, что свидетельствует о стремлении TEAMGROUP предоставлять пользователям все самое лучшее. SSD будет доступен на основных платформах электронной коммерции в конце октября 2021 года.

Твердотельный накопитель M.2 T-FORCE CARDEA A440 Pro Special Series использует новейший интерфейс PCIe Gen4x4 и обеспечивает скорость чтения / записи до 7400/7000 МБ / с. Согласно внутреннему тестированию лаборатории T-FORCE, SSD может достичь скорости чтения до 6600 МБ / с, при установке на PS5, а игры объемом 100 ГБ могут быть перенесены с консоли на SSD всего за 80 секунд.

Твердотельный накопитель M.2 T-FORCE CARDEA A440 Pro Special Series оснащен белым ультратонким запатентованным радиатором для наилучшего охлаждения. Запатентованная технология рассеивания графена разработана так, чтобы внутри консоли оставалось достаточно места для эффективной вентиляции и охлаждения. Геймеры могут просто установить твердотельный накопитель, чтобы получить огромное хранилище, и наслаждаться играми для PS5 без ограничений.