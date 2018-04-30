TEAMGROUP выпустила накопитель T-FORCE DELTA RGB SSD

После выхода модулей памяти T-FORCE со светодиодной подсветкой, сегодня TEAMGROUP представила новое поколение твердотельных накопителей DELTA RGB SSD, раскрывших потенциал этих носителей данных в новом свете. Это первый внутренний SSD с самой крупной зоной подсветки из представленных на рынке. Соотношение не подсвеченной области к подсвеченной составляет 5:3, что делает компьютер и накопитель более яркими и цветными, чем когда-либо. Светодиодная подсветка на 16,8 млн цветов полностью меняет скучный на вид накопитель, а смену цветов можно синхронизировать с материнской платой, сделав компьютер ещё более оригинальным. Накопитель представлен в двух вариантах: DELTA S (простая версия) и DELTA (великолепная версия). Кроме того, сам корпус накопителя может быть чёрного или белого цвета, на выбор пользователя.

Помимо компактности и стильной внешности накопитель T-FORCE DELTA RGB SSD обладает высокой скоростью передачи данных. В нём используется флэш-память на микрочипе 3D NAND, устойчивом к шоку и вибрациям, который обеспечивает полную защиту данных и предотвращает случайные поломки и повреждение данных. Более того, великолепная крупная зона подсветки также предоставляет высочайшую скорость и цветовые визуальные ощущения. Это определённо лучший выбор при покупке твердотельного накопителя новейшего поколения.