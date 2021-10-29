TEAMGROUP запускает твердотельный накопитель T-FORCE CARDEA A440 PRO

TEAMGROUP запускает твердотельный накопитель T-FORCE CARDEA A440 PRO M.2 PCIe SSD, являющийся пионером на рынке игровых накопителей со сверхбыстрой спецификацией скорости чтения/записи, достигающей 7400/7000 Мбит/с. A440 PRO fast приближается к теоретическим максимальным скоростям интерфейсов Gen4x4, предоставляя геймерам непобедимое снаряжение для сражений.

CARDEA A440 PRO оснащен усовершенствованным запатентованным алюминиевым радиатором ребристого типа, который оснащен оптимальной структурой для отвода тепла за счет использования воздушного потока и вентиляции. Алюминиевые ребра расположены таким образом, чтобы увеличить охлаждающие поверхности, что значительно повышает эффективность рассеивания тепла. Усовершенствованная комбинация вентиляции с двойным рассеиванием тепла и улучшенного охлаждения поверхности позволяет A440 PRO быть на 48 % холоднее, чем другие твердотельные накопители, без дополнительного охлаждения.

Это задерживает падение скорости, вызванное высокой температурой, возникающей во время высокоскоростных операций, преодолевая барьеры производительности SSD. Твердотельный накопитель T-FORCE CARDEA A440 PRO также предлагает запатентованный ультратонкий графеновый радиатор, использующий графен в качестве охлаждающей среды для использования преимуществ высокой теплопроводности материала. Ультратонкая конструкция повышает эффективность охлаждения на 9% и полностью совместим с различными материнскими платами. Два модуля рассеивания тепла упакованы индивидуально, и каждый из них доступен в емкостях хранения 1 ТБ, 2 ТБ и 4 ТБ. Геймеры могут пополнить свой лучший игровой арсенал в зависимости от своих потребностей и выбора платформы.

A440 PRO поддерживает новейшие стандарты NVME1.4, совместим со стандартами PCIe3.0 и PCIe4.0 и использует новейшую технологию RRL (уровень восстановления чтения) для увеличения срока службы SSD. Его оптимизированный NVM Устанавливает механизм сегментации и PLM (режим предсказуемой задержки), эффективно снижающий задержку и износ при чтении/записи, чтобы улучшить QoS системы (Качество обслуживания), обеспечивая максимальную производительность SSD A440 PRO и оправдывая большие ожидания геймеров от максимального удобства хранения.

Комментарии и отзывы T-FORCE CARDEA A440 PRO
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