TEAMGROUP запускает твердотельный накопитель T-FORCE CARDEA A440 PRO

CARDEA A440 PRO оснащен усовершенствованным запатентованным алюминиевым радиатором ребристого типа, который оснащен оптимальной структурой для отвода тепла за счет использования воздушного потока и вентиляции. Алюминиевые ребра расположены таким образом, чтобы увеличить охлаждающие поверхности, что значительно повышает эффективность рассеивания тепла. Усовершенствованная комбинация вентиляции с двойным рассеиванием тепла и улучшенного охлаждения поверхности позволяет A440 PRO быть на 48 % холоднее, чем другие твердотельные накопители, без дополнительного охлаждения.
Это задерживает падение скорости, вызванное высокой температурой, возникающей во время высокоскоростных операций, преодолевая барьеры производительности SSD. Твердотельный накопитель T-FORCE CARDEA A440 PRO также предлагает запатентованный ультратонкий графеновый радиатор, использующий графен в качестве охлаждающей среды для использования преимуществ высокой теплопроводности материала. Ультратонкая конструкция повышает эффективность охлаждения на 9% и полностью совместим с различными материнскими платами. Два модуля рассеивания тепла упакованы индивидуально, и каждый из них доступен в емкостях хранения 1 ТБ, 2 ТБ и 4 ТБ. Геймеры могут пополнить свой лучший игровой арсенал в зависимости от своих потребностей и выбора платформы.
A440 PRO поддерживает новейшие стандарты NVME1.4, совместим со стандартами PCIe3.0 и PCIe4.0 и использует новейшую технологию RRL (уровень восстановления чтения) для увеличения срока службы SSD. Его оптимизированный NVM Устанавливает механизм сегментации и PLM (режим предсказуемой задержки), эффективно снижающий задержку и износ при чтении/записи, чтобы улучшить QoS системы (Качество обслуживания), обеспечивая максимальную производительность SSD A440 PRO и оправдывая большие ожидания геймеров от максимального удобства хранения.