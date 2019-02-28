ТОП лучших жестких дисков объемом 1TB

Western Digital WD Black 1 TB

Жесткий диск предназначен для хранения значительных объемов различных цифровых данных. При выборе жесткого диска нужно учитывать много факторов таких как: скорость чтения и записи, объем памяти, шум и многое другое. Ведь не каждый жесткий диск может подойти под ваши требования. Поэтому мы подобрали золотую середину и выбрали ТОП лучших жеских дисков на 1 TB по мнению МегаОбзор.

Western Digital WD Gold 1 TB

Жесткий диск Western Digital WD Black 1 TB - станет оптимальным выбором для эксплуатации в малогабаритном настольном системном блоке. Эта модель с объемом кэш-памяти 64 МБ привлекает высокой скоростью считывания и записи данных - до 150 Мбайт/с. Накопитель предлагает один 1 ТБ дискового пространства, предназначенного для создания резервной копии операционной системы, хранения софта, мультимедийных файлов и документов пользователя. Для подключения HDD-накопителя WD Black [WD1003FZEX] используется интерфейс SATA III с пропускной способностью 6 Гбит/с. Воплощающий передовые технологии жесткий диск обладает энергопотреблением в пределах 6.8 Вт и создает минимум шума: шумность устройства в процессе напряженной работы находится на уровне 30 дБ. Энергию для работы данная модель, привлекающая серьезным объемом и впечатляющим быстродействием, получает через интерфейс питания SATA 15 pin.

Western Digital WD Blue Desktop 1 TB

Жесткий диск Western Digital WD Gold 1 TB - вполне подходящий вариант для использования в дата-центрах и серверных, так как отлично справляется с записью, чтением и сохранением различной информации в больших объемах. Данный тип жесткого диска обладает максимальной скоростью передачи данных в 184 Мбайт/с, что позволяет довольно быстро запускать самые навороченные программы вроде видеоредактора и ускоряет все прочие операции. При этом возможность поддержки NCQ обеспечивает повышение производительности при одновременной работе нескольких программ или при обработке запросов из нескольких источников. Оснащение жесткого диска WD Gold [WD1005FBYZ] кэш-памятью на 128 Мб также способствует увеличению скорости работы диска при выполнении множества задач в один и тот же момент времени. А практически мгновенно найти нужную информацию позволяет такой немаловажный технический параметр, как скорость вращения шпинделя (7200 об/мин.). Интерфейс для подключения жесткого диска представлен форматом SATA III. Он отличается повышенной пропускной способностью в 6 Гбит/с. Возможность оптимизировать диск под RAID-массивы обеспечит необходимый прирост скорости или дополнительную защиту хранящимся данным.

Seagate ST1000DM010

Жесткий диск Western Digital WD Blue Desktop 1 TB - понравится тем, кто не нуждается в излишествах и ищет практичный накопитель. Емкость WD Blue WD10EZRZ составляет 1 терабайт. Этого будет достаточно, даже если вы собрались использовать одну часть HDD для установки игр и программ, а вторую часть отдать под файловый архив. На носитель не поместится разве что внушительная видеоколлекция файлов, в которой каждый занимает несколько десятков гигабайт. Форм-фактор не позволяет устройству поместиться в нетбук или ноутбук. Но если вы не собираетесь хранить дома сотни огромных файлов и не ищете диск для мобильного ПК, то над приобретением данной модели стоит подумать. Уровень производимого изделием шума колеблется в пределах 21-24 дБ, так что мешать он вам не будет. При работе WD Blue WD10EZRZ потребляет всего 3.3 Вт, что делает его еще и экономичным. Скорость передачи и приема данных может составлять 150 Мбайт/с.

Toshiba HDWD110UZSVA

Жесткий диск Seagate ST1000DM010 - оснащен совершающим в минуту 7200 оборотов шпинделем, что в лучшую сторону влияет на производительность работы накопителя с данными. Емкость же Seagate 7200 BarraCuda [ST1000DM010] равна 1 терабайту – весьма неплохо, если только Вы не собираетесь держать у себя в ПК соразмерный с крупным сетевым порталом файловый архив. Среднее время задержки описываемого HDD равно 4.16 мс, что немного, а объем кэш-памяти составляет 64 мегабайта. Состоящий из одной пластины накопитель весит всего 400 граммов и является при этом весьма компактным – габариты его равны 10.16x14.6x2 сантиметра. Радует и довольно высокая ударостойкость комплектующего, при работе которая составляет 80 G. Уровень шума агрегата невысок и колеблется в пределах 23-24 дБ, так что шум его работы Вас точно не побеспокоит. Потребление электричества тоже на уровне: 5.3 ватта – нормальный для HDD показатель.

Жесткий диск Toshiba HDWD110UZSVA - это устройство разработано легендарной компанией Toshiba, что является гарантией непревзойденного качества и высокопроизводительности аппарата. Жесткий диск Toshiba спроектирован для установки в классические персональные компьютеры, т.к. модель поддерживает интерфейс SATA III, который обладает высокой пропускной способностью в 6 Гбит в секунду. Существенным достоинством представленного жесткого диска является его крайне низкий уровень шумопроизводительности, который составляет всего 26 дБ. Вместительность этой модели жесткого диска поистине колоссальна, т. к. Вы сможете разместить на данном устройстве 1 Тб информации! Объем кэш-памяти аппарата составляет 64 Мб. Устройство может похвастаться беспрецедентной скоростью передачи информации, которая составляет 196 Мбит в секунду.