Team Group Cardea SSD M.2 с водяным охлаждением

M.2 SSD с водяным охлаждением, T-Force Cardea Liquid от Team Group. SSD доступен с емкостью 512 ГБ и 1 ТБ. Представляет собой замкнутую систему водяного охлаждения, поэтому внешняя система не требуется. Охлаждение называют«эффектом охлаждения с самоциркуляцией», при котором тепло от M.2 SSD рассеивается через алюминиевый радиатор, а жидкость немедленно снижает температуру. Затем тепло отводится от внутренних вентиляторов корпуса благодаря регулярной конвекции. Корпус T-Force Cardea Liquid выполнен из акрила. Черный ползунок может двигаться, открывая входной винт. Жидкость можно добавлять или выпускать через впускное отверстие.

T-Force Cardea Liquid использует интерфейс pci-express 3.0 x4 и протокол nvme 1.3, с кешем slc и буфером кэш-памяти. Согласно спецификации, 1 ТБ-ssd обеспечит последовательную скорость чтения и записи 3400 и 3000 МБ / с . Скорость произвольного чтения и записи составляет 450 000 и 400 000 iops.