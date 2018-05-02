Team Group Delta RGB выглядит как елка

В последнее время RGB подсветку стали добавлять абсолютно в любые варианты компьютерного железа — в планки оперативной памяти, помпы СВО, вентиляторы, корпуса, блоки питания и так далее. Скоро, при желании, вы можете сделать из своего компьютера сплошную новогоднюю елку и радоваться тому, как это все выглядит на деле. Конечно, не обошлось и без крутых новинок — вот анонсировали Team Group Delta RGB. Это SSD накопитель стандартного типоразмера, который светится с RGB эффектом. Пока что не совсем понятно как можно будет управлять подсветкой такого типа с компьютера, но выглядит очень даже интересно и я бы с удовольствием посмотрел на то, как компьютер будет выглядеть с такой штукой внутри. Думаю, потенциальные покупатели тоже заинтересованы в крутой железке, которая явно своих денег стоит.