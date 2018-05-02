Team Group Delta RGB выглядит как елка

2018-05-02, Автор - Влад Волошин; Продукт - Team Group Delta RGB; [127]
В последнее время RGB подсветку стали добавлять абсолютно в любые варианты компьютерного железа — в планки оперативной памяти, помпы СВО, вентиляторы, корпуса, блоки питания и так далее. Скоро, при желании, вы можете сделать из своего компьютера сплошную новогоднюю елку и радоваться тому, как это все выглядит на деле. Конечно, не обошлось и без крутых новинок — вот анонсировали Team Group Delta RGB. Это SSD накопитель стандартного типоразмера, который светится с RGB эффектом. Пока что не совсем понятно как можно будет управлять подсветкой такого типа с компьютера, но выглядит очень даже интересно и я бы с удовольствием посмотрел на то, как компьютер будет выглядеть с такой штукой внутри. Думаю, потенциальные покупатели тоже заинтересованы в крутой железке, которая явно своих денег стоит.


Комментарии:
Последние комментарии на сайте:
Поделиться в социальных сетях:


Обзор A4TECH Bloody B975. Оптико-механическая клавиатура с Light Strike LIBRAОбзор A4TECH Bloody B975. Оптико-механическая клавиатура с Light Strike LIBRA
Обзор DELL XPS 13 9370. Альтернатива ультрабуку MacBook Pro 13Обзор DELL XPS 13 9370. Альтернатива ультрабуку MacBook Pro 13
Обзор Inno3D iChill GeForce GTX 1070 Ti X4 (C107T4-1SDN-P5DN). Тесты в играх и разгонОбзор Inno3D iChill GeForce GTX 1070 Ti X4 (C107T4-1SDN-P5DN). Тесты в играх и разгон
Обзор Dunobil Spiegel Mercurio. Двухканальное зеркало с Super HD съемкойОбзор Dunobil Spiegel Mercurio. Двухканальное зеркало с Super HD съемкой
Обзор ORICO 2539U3. Защищенный бокс для SSD/HDD 2.5Обзор ORICO 2539U3. Защищенный бокс для SSD/HDD 2.5
Предварительный обзор Philips Momentum 4...
Предварительный обзор Philips Momentum 4Официально анонсирован монитор Philips Momentum 436M6VBPAB, который хотя и не позиционируется как игровой...
Обзор ALLUXE. Заказываем яхту за пару ми...
Обзор ALLUXE. Заказываем яхту за пару миСегодняшний обзор будет скорее развлекательным и расширяющим кругозор, нежели реально полезной статьей. Д...
Предварительный обзор Vivo V9 Youth. Шик...
Предварительный обзор Vivo V9 Youth. ШикСовременные мобильные телефоны стали достаточно интересными и пользователи имеют возможность выбирать меж...
Обзор Craft Warriors. Неплохая онлайн-ст...
Обзор Craft Warriors. Неплохая онлайн-стСтоит сказать, что стратегии в реальном времени раньше были ультра-популярными, а теперь жанр пошел на сп...
Предварительный обзор Sony Xperia XZ2 Pr...
Предварительный обзор Sony Xperia XZ2 PrНе будем скрывать — компания Sony весьма сильно проигрывает конкурентам по рынку смартфонов. Пока китайск...
Обзор Cargo VPN. Безопасность в сети...
Обзор Cargo VPN. Безопасность в сетиСовременный интернет так устроен, что без VPN активный пользователь жить просто не сможет. И я не говорю ...
Предварительный обзор Sharp Aquos LC-70X...
Предварительный обзор Sharp Aquos LC-70XПока производители мониторов и телевизоров стараются выпустить в свет 4К варианты, в компании Sharp решил...
Компания Hisense пришла на российский ры...
Компания Hisense пришла на российский рыВидимо, последнее время, у наших братьев из Поднебесной проснулась непреодолимая любовь к России, ведь ки...
Предварительный обзор Sharkoon PureWrite...
Предварительный обзор Sharkoon PureWriteСовременная игровая периферия перестала быть просто устройством ввода — сейчас пользователи хотят получит...
Обзор ORICO CBA-S2. Автомобильный держат...
Обзор ORICO CBA-S2. Автомобильный держатАвтовладельцы частенько сталкиваются с проблемой, когда смартфон некуда положить, либо закрепить, чтобы о...
Предварительный обзор Huawei Honor 10. С...
Предварительный обзор Huawei Honor 10. СЯ уже не раз говорил, что китайские компании знают, как привлекать внимание пользователей. Пока известные...
Обзор Destiny Warfare. Шутер от первого ...
Обзор Destiny Warfare. Шутер от первого Современные мобильные шутеры перестали быть скучными, это самое важное, что нужно знать. Еще пару лет наз...
МегаОбзор
МегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2018 © MegaObzor