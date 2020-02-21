Team Group представила флэш-накопитель T193 и портативный SSD PD1000

Флэш-накопитель T193

TEAMGROUP выпускает два продукта: флэш-накопитель T193 и портативный твердотельный накопитель PD1000.Канцелярская флешка T193 сочетает в себе многофункциональный дизайн и применение канцелярских товаров. Такие функции, как транспортир на 180 градусов, увеличительное стекло и магнит.

Кроме того, он изготовлен из высококачественного материала из алюминиевого сплава и имеет пыленепроницаемую, водонепроницаемую и ударопрочную защиту. T193 использует интерфейс USB 3.2 Gen1 и предлагает большой объем памяти от 32 до 128 ГБ. Многочисленные функции и особый внешний вид делают его отличным от других обычных USB-накопителей.

SSD PD1000

Портативный твердотельный накопитель PD1000 использует сверхскоростной интерфейс USB 3.2 Gen2. Скорость чтения / записи составляет до 1000 и 900 МБ / с. PD1000 не только имеет сертифицированную стойкость к падениям военного класса, что может предотвратить повреждение данных в результате случайных падений. Он соответствует сертификату IP68, который является пыленепроницаемым, водонепроницаемым и выдерживает давление 1600 кг.

Эти два уникальных и креативных устройства должны изменить индустрию хранения данных 2020 года.