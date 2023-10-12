Team Group представила твердотельные накопители T-CREATE CLASSIC C4 для авторов контента

Сегодня компания T-CREATE, бренд довольно известной в мире компании Team Group, официально представила передовую серию накопителей под названием T-CREATE CLASSIC C4 — потенциальному покупателю предоставляют сразу несколько вариантов объёма памяти и три модели с различной скоростью передачи данных, так что можно подобрать оптимальное решение под любой бюджет. На текущий момент к приобретению доступны модели C47, C45 и C43 со скоростью чтения 7000 МБ/сек, 5000 МБ/сек и 3000 МБ/сек соответственно, плюс можно выбрать объём памяти от 512 ГБ до 4 ТБ. В компании считают, что им удалось существенно улучшить систему охлаждения данных твердотельных накопителей, чтобы пользователь получал максимальную скорость при взаимодействии со своей системой. Также разработчики нового накопителя делают акцент на том, что новые SSD созданы специально для авторов контента, которые нуждаются в максимальной скорости записи и чтения для работы с графикой или видео, например.

Впрочем, если вы решите приобрести данный твердотельный накопитель, то обязательно стоит дополнительно купить ещё и внешний радиатор, так как в комплекте с накопителем его нет. Вероятно, если вы не планируете нагружать данные накопители до максимума, то можно обойтись и без дополнительного радиатора, потому что новые технологии позволяют распределять нагрузку и не сбрасывать скорость для понижения температуры в процессе выполнения поставленных задач. И, к сожалению, пока что нет стоимости или точной даты старта продаж новинок.
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