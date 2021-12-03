Team Group выпустила портативный твердотельный накопитель M200

Твердотельный накопитель M200 оснащен интерфейсом USB 3.2 Gen 2x2, который обеспечивает невероятную скорость 2000 МБ/с, что в четыре раза больше, чем у внешних твердотельных накопителей USB 3.2 Gen 1. Он также поддерживает возможности OTG USB Type A и Type C и поддерживает широкий спектр платформ, включая планшеты, смартфоны, а также консоли PlayStation и Xbox. Обладая общим весом всего 83 грамма и максимальной емкостью 8 ТБ, портативный твердотельный накопитель M200 является легким и портативным, что дает вам легкий доступ к высокоскоростным накопителям и большим хранилищам в любое время.