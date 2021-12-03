Team Group выпустила портативный твердотельный накопитель M200

Мировой бренд памяти TEAMGROUP выпустил портативный твердотельный накопитель M200 Portable SSD, получивший премию Японии за хороший дизайн 2021 года.

Твердотельный накопитель M200 оснащен интерфейсом USB 3.2 Gen 2x2, который обеспечивает невероятную скорость 2000 МБ/с, что в четыре раза больше, чем у внешних твердотельных накопителей USB 3.2 Gen 1. Он также поддерживает возможности OTG USB Type A и Type C и поддерживает широкий спектр платформ, включая планшеты, смартфоны, а также консоли PlayStation и Xbox. Обладая общим весом всего 83 грамма и максимальной емкостью 8 ТБ, портативный твердотельный накопитель M200 является легким и портативным, что дает вам легкий доступ к высокоскоростным накопителям и большим хранилищам в любое время.
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