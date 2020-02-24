TeamGroup представляет накопитель-транспортир

Новое устройство компании TeamGroup представляет собой внешний накопитель. Он обладает множество дополнительных функций, транспортир на 180 градусов, лупа и магнит. С точки зрения дизайна, накопитель вызвал большой интерес со стороны дизайнеров.

Флеш-накопитель TeamGroup T193 доступен в объеме от 32 ГБ до 128 ГБ. Корпус накопителя выполнен из алюминия. Он защищен от пыли, воды, а также обладает ударопрочной конструкцией.

Интерфейс подключения USB 3.2 обеспечивает высокую скорость передачи данных с мобильными устройствами.