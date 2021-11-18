TeamGroup представляет твердотельные накопители промышленного класса M.2 NVMe серии N75

TEAMGROUP, ведущий мировой поставщик памяти, уже много лет активно расширяет свою индустрию. В ответ на развитие связи 5G и растущий спрос на интеллектуальные периферийные вычисления TEAMGROUP сегодня анонсировала два промышленных твердотельных накопителя M.2 PCIe, оснащенных запатентованными модулями рассеивания тепла: N75A-M80 и N75G-M80. Эти два продукта могут использоваться в условиях ограниченного пространства и обеспечивать отличное охлаждение в течение 24 часов на высокой скорости, преодолевая экстремальные условия окружающей среды и постоянно меняющиеся проблемы промышленного применения.

Чтобы решить проблему тепловыделения твердотельных накопителей при высоких нагрузках, TEAMGROUP выпустила два промышленных твердотельных накопителя M.2 PCIe с запатентованными модулями рассеивания тепла: N75A-M80 с радиатором с алюминиевыми ребрами и N75G-M80, снабженный графеновой медной фольгой.

Два запатентованных модуля рассеивания тепла эффективно снижают замедление работы SSD, вызванное высокими рабочими температурами, и значительно повышают стабильность. Графеновый радиатор N75G-M80 имеет толщину менее 1 мм, что позволяет легко установить SSD без помех. Даже в оборудовании 5G и IoT, где пространство для установки ограничено, оно может обеспечить отличное охлаждение. N75G-M80 N75A-M80 и N75G-M80 используют микросхемы кэш-памяти DRAM для увеличения скорости чтения SSD. Их технология с широким диапазоном температур обеспечивает стабильную работу при суровых рабочих температурах от -40 ° C (-40 ° F) до 85 ° C (185 ° F), что делает их лучшими решениями по рассеиванию тепла для промышленного оборудования, такого как автомобильные системы, аэрокосмическое оборудование и машины AI. Стремясь предоставить промышленным продуктам исключительную стабильность, TEAMGROUP предлагает решения для широкого диапазона температур с превосходными характеристиками охлаждения. В процессе инновационного дизайна компания всегда открывает новые возможности для своей промышленной продукции
Комментарии и отзывы Team Group M.2 NVMe N75A-M80
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