TeamGroup выпускает новый накопитель T-Force Delta RGB SSD

T-FORCE DELTA RGB SSD - это первый твердотельный накопитель с RGB подсветкой. Не только световые эффекты могут синхронизироваться с материнской платой, но также могут представлять собой смешивание с потоком воды, чтобы максимизировать переливание цвета.Максимальная скорость чтения T-FORCE DELTA RGB SSD составляет 560 МБ в секунду, загрузка игр займет всего несколько секунд. T-FORCE DELTA RGB SSD использует интерфейс SATA III 6 Гбит / с, он будет иметь емкость от 250 ГБ, 500 ГБ и более ГБ. Будь то для игрового ноутбука или рабочего компьютера, обновить накопитель не составит труда.T-FORCE DELTA RGB SSD использует микросхему флэш-памяти 3D NAND, которая устойчивая к падениям и обеспечивает полную защиту данных.