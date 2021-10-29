TerraMaster представляет устройство хранения данных RAID D5-300C с 5 отсеками

TerraMaster, профессиональный бренд, специализирующийся на предоставлении инновационных продуктов для хранения данных для дома, бизнеса и предприятий, представляет 5-дисковое хранилище RAID D5-300C, предназначенное для небольших и домашних офисов.

Он оснащен функцией RAID 2 + 3, которая обеспечивает лучшую гибкость конфигурации хранилища. TerraMaster D5-300C идеально подходит для множества приложений, предлагая универсальное решение для хранения данных для редактирования видео, мультимедийных файлов, видеонаблюдения, резервного копирования, хранения технических и общих данных и многого другого. D5-300C идеально подходит для домашнего использования и домашнего офиса, он предлагается по очень доступной цене 219,99 долларов.

TerraMaster D5-300C использует протокол SUPERSPEED USB 3.1 Gen1 (5 Гбит / с). В RAID 0 с настольными жесткими дисками SSHD скорость чтения / записи составляет до 410 МБ / с. Под USB 2.0 скорость чтения / записи может достигать 28 МБ / с.

TerraMaster D5-300C оснащен интерфейсом USB type-C SUPERSPEED и совместим с компьютерами Mac и Windows.

D5-300C может поддерживать пять жестких дисков SATA, совместим с 3,5-дюймовым жестким диском SATA 18 ТБ и поддерживает общую емкость хранилища до 90 ТБ.

D5-300C совместим с различными жесткими дисками, такими как 3,5-дюймовые жесткие диски SATA (включая жесткие диски WD Green, жесткие диски WD Red, жесткие диски WD Purple и жесткие диски Enterprise), 2,5-дюймовые жесткие диски SATA и 2,5-дюймовые жесткие диски. «Твердотельный накопитель SATA.
Комментарии и отзывы TerraMaster RAID D5-300C
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