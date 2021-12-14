Toshiba представила HDD-диски объемом 18 ТБ из серии MN09

Компания Toshiba объявила о выпуске жестких дисков NAS серии MN09. MN09 - это 3-е поколение, использующее новаторскую 9-дисковую механическую конструкцию Toshiba с гелиевым уплотнением.

Toshiba MN09 - это 3,5-дюймовые жесткие диски (HDD) со скоростью вращения 7200 об / мин с буфером 512 Мб обеспечивают емкость хранения до 18 ТБ, что делает их подходящим решением для хранения данных для дома и приложений SOHO NAS. Они предлагают скорость передачи данных до 268 Мб/с. Для удовлетворения требований класса NAS устройства серии MN гарантируют наработку на отказ до 1,2 миллиона часов, номинальную рабочую нагрузку 180 ТБ в год и поддерживают работу при включении питания 24 на 7. Серия MN также оснащена технологией компенсации вибрации, которая помогает обеспечить стабильную производительность в многосекционных корпусах хранения.
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