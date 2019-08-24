Toshiba представила два новых SSD

Ассортимент твердотельных накопителей pci-e 4.0 продолжает расширяться. У Corsair и Gigabyte уже есть модели на потребительском рынке и компания Toshiba предоставила некоторую информацию о двух моделях, CM6 и CD6.

Оба SSD могут работать в 1x4 или 2x2 линиях PCI-E 4.0. Благодаря новому стандарту подключения, они достигают максимальной скорости передачи не менее 6700 мегабайт в секунду. Внутреннее использование сделано из собственного BiCS4 nand, который состоит из 96 слоев.

CM6, и CD6 будут использовать новый разъем SFF-TA-1001, более известный как U.3. Благодаря этому новому стандарту различные типы дисков хранения (например, nvme-ssds, но также sata-hdds) могут быть подключены к одному контроллеру хранения через один и тот же разъем. Смешивание разных типов SSD также не должно быть проблемой.

Когда эти SSD-накопители Toshiba PCIE 4.0 должны выйти на рынок, и по какой цене, пока не объявлено.