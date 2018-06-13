Toshiba выпускает OCZ RC100 NVMe M.2 SSD эконом-класса

Toshiba выпустила новую серию NVMe SSD OCZ RC100. SSD оснащены новейшими 64-слойным 3D-TLC Nands-memory чипами. Данные накопители будут доступны в объемах 120GB, 240GB и 480GB.

Объем 120GB 240GB 480GB Форм-фактор M2 Type 2242-S3-BM Интерфейс 16GT/s PCIe 3.0 x2 Nand Toshiba BiCS TLC-nand, 64 layers Скорость чтения 1350MB / s 1600MB / s 1600MB / s Скорость записи 700MB / s 1050MB / s 1100MB / s Случайное считывание 4K IOPS 80.000 130.000 150.000 Случайная запись 4k IOPS 95.000 110.000 110.000 Надежность в TBW 60 120 240

OCZ RC100 SSD нацелен на всех, кто хочет перейти на NVMe память, но из-за их большой цены не мог себе их позволить. С серией RC100, Toshiba позиционирует себя на уровне SATA, когда речь идет о ценообразовании, но с гораздо более высокой производительностью, чем даже высокопроизводительные SSD-накопители SATA (до 1600 МБ / с). К концу недели SSD должны быть доступны на европейском рынке.RC100-M22242-120G £ 45,63 / 49 EUR / 54 USDRC100-M22242-240G £ 64,99 / 69 EUR / 74 USDRC100-M22242-480G £ 122,50 / 129 EUR / 134 USD