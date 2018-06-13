Toshiba выпускает OCZ RC100 NVMe M.2 SSD эконом-класса

Toshiba выпустила новую серию NVMe SSD OCZ RC100. SSD оснащены новейшими 64-слойным 3D-TLC Nands-memory чипами. Данные накопители будут доступны в объемах 120GB, 240GB и 480GB.
RC100-M22242-120G £ 45,63 / 49 EUR / 54 USD
RC100-M22242-240G £ 64,99 / 69 EUR / 74 USD
RC100-M22242-480G £ 122,50 / 129 EUR / 134 USD
OCZ RC100 SSD нацелен на всех, кто хочет перейти на NVMe память, но из-за их большой цены не мог себе их позволить. С серией RC100, Toshiba позиционирует себя на уровне SATA, когда речь идет о ценообразовании, но с гораздо более высокой производительностью, чем даже высокопроизводительные SSD-накопители SATA (до 1600 МБ / с). К концу недели SSD должны быть доступны на европейском рынке.
|Объем
|120GB
|240GB
|480GB
|Форм-фактор
|M2 Type 2242-S3-BM
|Интерфейс
|16GT/s PCIe 3.0 x2
|Nand
|Toshiba BiCS TLC-nand, 64 layers
|Скорость чтения
|1350MB / s
|1600MB / s
|1600MB / s
|Скорость записи
|700MB / s
|1050MB / s
|1100MB / s
|Случайное считывание 4K IOPS
|80.000
|130.000
|150.000
|Случайная запись 4k IOPS
|95.000
|110.000
|110.000
|Надежность в TBW
|60
|120
|240
RC100-M22242-240G £ 64,99 / 69 EUR / 74 USD
RC100-M22242-480G £ 122,50 / 129 EUR / 134 USD