Transcend JetFlash Vault 100 - флешка с функцией шифрования

Transcend представила USB-флэш накопитель с функцией шифрования. Transcend JetFlash Vault 100 — это USB флэш-накопитель, который поддерживает функцию 256-битового аппаратного шифрования по алгоритму AES в режиме XTS. Оснащенный интерфейсом USB 3.1 Gen 1, накопитель JetFlash Vault 100 позволяет с максимальной скоростью переписывать конфиденциальные файлы и папки. Накопитель заключен в прорезиненный корпус и превосходно защищён от ударов и влаги по стандарту IPX8, что обеспечивает максимально полную защиту ваших данных в любых условиях.