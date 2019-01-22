Твердотельные накопители WD Black SN750 емкостью от 250 ГБ до 2 ТБ

Western Digital анонсировала линейку производительных твердотельных накопителей WD Black SN750. Она является приемником WD Black SSD, но с улучшенной производительностью по сравнению с прошлогодней версией. Помимо высоких скоростей, поддержки протокола NVMe 1.3 и интерфейса PCI-Express 3.0 x4 диски могут похвастаться наличием штатного радиатора от EK Waterblocks. Алюминиевая пластина защищает микросхему от механических повреждений и перегрева.

Производительность будет варьироваться в зависимости от емкости накопителя. Она достигает максимума на модели 1 ТБ со скоростью последовательного чтения 3470 МБ/с и записи 3000 МБ/с. Western Digital также пересмотрела свое приложение SSD Dashboard, добавив новые опции, специально предназначенные для игр. Версия WD Black SN750 на 250 Гбайт оценивается в 80$, накопитель на 1 Тбайт стоит 250$, а топовая 2 Тбайт вариация — 500$. Устройства поставляются с пятилетней гарантией.

Это значительно более низкие цены, чем прошлогодняя модель, что особенно приятно, поскольку Western Digital не выпускает обновления прошивки для более старых моделей.