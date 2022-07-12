Твердотельный накопитель WD Black SN850 NVMe совместим с консолью PlayStation 5

Новый твердотельный накопитель WD Black SN850 NVMe для консолей PS5 соответствует спецификациям Sony. Твердотельный накопитель без проблем вставляется прямо в слот M.2 PS5 благодаря конструкции радиатора.

«Бренд Western Digital WD BLACK был создан, чтобы предлагать геймерам высокопроизводительные продукты. В сочетании с этим инновационным партнерством мы стремимся углубить нашу текущую приверженность разработке решений для хранения данных, которые улучшат игровой процесс для всех геймеров» - говорит о новом твердотельном накопителе PS5, вице-президент WD по потребительским решениям Сьюзан Парк.

Твердотельный накопитель WD Black SN850 NVMe для PS5 предлагает скорость чтения до 7000 МБ/с. Версия на 1 ТБ будет стоить 213 долларов, а версия на 2 ТБ будет доступна за 343 доллара.