«Умный дом» Life Control обрел нового владельца

Системы типа «Умный дом» уже довольно давно присутствуют на российском рынке, но, не смотря на все усилия маркетологов, так и не приобрели массового распространения. Более того, некоторые компании, вначале активно развивавшие это направление, сейчас его сворачивают. Так поступил и «Мегафон», который вначале этого года продал свой проект Life Control компании «Мобильный телепорт».

По всей видимости, эти ребята знают какой-то секрет, иначе зачем бы они не только дополнительно инвестировали в проект $1,5 млн, но и оплатили за пользователей, уже подключенных к системе, всю абонентскую плату до конца июня. По словам представителей «Мобильный телепорт», причина непопулярности «Умных домов» в высокой стоимости оборудования и услуг. При этом, практически все компании, которые занимаются распространением систем, не специализируются на этом бизнесе, поэтому ни о какой качественной техподдержки не может быть и речи. Если же говорить о более дешевых китайских аналогах, то там не то что помощи, русифицированного приложения не дождешься.

В итоге, получив права на систему, компания «Мобильный телепорт», полностью переработала программное обеспечение, серверную инфраструктуру и снизила цены. Пользователи системы Life Control 2.0 смогут порадоваться мобильному приложению с новым интерфейсом, наличию удобных функций, поддержке SIM карт всех сотовых операторов и наличию бесплатного тарифа. Изменения улучшили функциональность и стабильность работы системы.

умную лампу, позволяющую дистанционно регулировать интенсивность и цвет светового потока;

датчик движения, отслеживающий нахождение людей в комнате;

датчик ухода за растениями, контролирующий своевременность полива;

датчик качества воздуха в помещении;

умную розетку, позволяющую дистанционно включать/выключать подключенные к ней различные бытовые приборы;

датчик дыма;

Wi-Fi камеру;

датчик открытия/закрытия дверей;

датчик протечки воды;

гео-трекер;

фитнесс-трекер.

Система Life Control 2.0 представляет из себя комплект датчиков и оборудования, подключаемых к единому локальному центру управления – Хабу, являющемуся, по совместительству, полноценным Wi-Fi роутером, способным «раздавать» как мобильный, так и проводной интернет от локального провайдера. Встроенные в устройство аккумуляторы делают его энергонезависимым. Помимо Хаба, комплекс включает в себя:Управление системой происходит из любой точки мира с помощью мобильного приложения для устройств Android и Apple. Поддерживается нескольких протоколов связи: ZigBee, Z-Wave, Bluetooth и RF-радиоканал, дающих возможность взаимодействовать с элементами сети различными способами, а также реализовать концепцию открытой платформы, что позволит сторонним производителям интегрировать свои устройства в экосистему.

бесплатный тариф «Фри», включающий работу Хаба и до 2 периферийных устройств, например, камеры и датчика открытия дверей. Такая связка позволит контролировать наличие посторонних в доме.

«стартовый» - 290 рублей в месяц с поддержкой до 5 датчиков;

«базовый» - 490 рублей в месяц и до 10 устройств;

«продвинутый» - 690 рублей в месяц и до 20 датчиков разных типов;

за отдельную плату может быть предоставлено облачное хранилище видеозаписей.

«Мобильный телепорт» разработала и новые тарифные планы:

сенсорные выключатели и светорегуляторы для управления освещением;

устройства перекрытия воды и газа;

многофункциональные реле (управление открытием ворот, ставней, шлагбаумов, замков, жалюзи);

уличные камеры видеонаблюдения;

термостат (управление отоплением, вентиляцией);

универсальный модуль (сопряжение с устаревшими системами без выхода в интернет);

считыватель показаний приборов учета.

В ближайшие месяцы компания планирует внедрить поддержку голосового управления и добавить следующие элементы:

«Мобильный телепорт» обещает выпускать регулярные обновления и предоставлять пользователям системы квалифицированную техническую поддержку на русском языке. Для продолжения использования, старым абонентам необходимо зарегистрироваться в личном кабинете на сайте lifecontrol.ru, отправить через него заявку на обновление и установить приложение Life Control 2.0.

Автор: Артем Костенко