Умный массажер Xiaomi Mijia Smart Head Massage Comb оценили в $70

Компания Xiaomi выпустила на домашний китайский рынок умную массажную расчёску Mijia Smart Head Massage Comb, которая оценена в эквивалент 70 долларов. Новинка характеризуется 78 ножками с закругленными концами, имитирующими движения пальцев профессионального массажиста, шестью режимами, один из которых с подогревом, графеновой системой для передачи мягкого тепла, кольцевой красной подсветкой с длиной волны 640–660 нм для улучшения кровообращения, 3-мл резервуаром для лечебных сывороток, синхронизацией с приложением Mi Home, защитой от воды в соответствии со степенью IPX7, массой 280 граммов, батареей ёмкостью 2000 мАч со временем автономной работы до 9 дней и портом USB-C.