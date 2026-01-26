Умный массажер Xiaomi Mijia Smart Head Massage Comb оценили в $70

Компания Xiaomi выпустила на домашний китайский рынок умную массажную расчёску Mijia Smart Head Massage Comb, которая оценена в эквивалент 70 долларов. Новинка характеризуется 78 ножками с закругленными концами, имитирующими движения пальцев профессионального массажиста, шестью режимами, один из которых с подогревом, графеновой системой для передачи мягкого тепла, кольцевой красной подсветкой с длиной волны 640–660 нм для улучшения кровообращения, 3-мл резервуаром для лечебных сывороток, синхронизацией с приложением Mi Home, защитой от воды в соответствии со степенью IPX7, массой 280 граммов, батареей ёмкостью 2000 мАч со временем автономной работы до 9 дней и портом USB-C.

Что выбрать бризер или рекуператор? Изучаем девайсы для пров…
Практические отличия приборов видны по позициям монтажа, управления и влияния на теплопотери, а разниц…
Обзор Harper KC-31. Напольный очиститель воздуха с УФ-лампой…
Качество воздуха в квартире один из самых важных параметров влияющих на комфорт и здоровье. В мегаполисе …
Отказали в имплантации зубов — как действовать пациенту…
Имплантация зубов давно стала «золотым стандартом» восстановления улыбки, поэтому отказ врача звучит о…
Обзор Harper KC-31. Напольный очиститель воздуха с УФ-лампой и ионизаторомОбзор Harper KC-31. Напольный очиститель воздуха с УФ-лампой и ионизатором
Обзор Dreame Hair Glory Mix. Мощный и компактный фен с ароматизациейОбзор Dreame Hair Glory Mix. Мощный и компактный фен с ароматизацией
Обзор Dreame Miracle Pro. Стильный и высокоскоростной фен с диффузоромОбзор Dreame Miracle Pro. Стильный и высокоскоростной фен с диффузором
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor