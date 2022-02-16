В Индии запущен твердотельный накопитель Western Digital WD Black SN770 NVMe

Western Digital представила в Индии твердотельный накопитель WD Black SN770 NVMe SSD. Твердотельный накопитель компании предназначен для геймеров и рекламируется как обеспечивающий быстрое время загрузки, более плавную потоковую передачу и уменьшенное заикание в интенсивных играх. По данным компании, WD Black SN770 предлагает скорость чтения до 5,1 Гбит/с на высокопроизводительных моделях накопителей, а также управление температурным режимом и повышенную энергоэффективность. Новый твердотельный накопитель WD Black SN770 поддерживает системы PCIe Gen4, а также обеспечивает обратную совместимость с системами PCIe Gen3.

Твердотельный накопитель WD Black SN770 NVMe доступен в четырех вариантах хранения — 250 ГБ, 512 ГБ, 1 ТБ и 2 ТБ. По заявлению компании, твердотельный накопитель WD Black SN770 NVMe предназначен для геймеров, поскольку обеспечивает более плавную потоковую передачу игр и уменьшение зависаний в игре при использовании современных материнских плат с совместимостью PCIe Gen4. Western Digital также сообщает, что накопитель обеспечивает повышение энергоэффективности на 20% по сравнению с предыдущим поколением внутренних твердотельных накопителей NVMe, WD Black SN570, а также стабильную производительность благодаря улучшенному управлению температурой.
Комментарии и отзывы Western Digital WD Black SN770 NVMe
Новые твердотельные накопители PCIe 4.0 NVMe от компании KIO…
Новые твердотельные накопители PCIe 4.0 NVMe от компании KIOKIOXIA объявила, что ее линейка твердотельных накопителей PCIe 4.0 NVMe сертифицирована VMware vSAN 7.0, …
Silicon Power представила высокоскоростной твердотельный нак…
Silicon Power представила высокоскоростной твердотельный накSilicon Power представляет свой самый быстрый твердотельный накопитель NVMe с интерфейсом PCIe 4.0 x4. Он…
Твердотельный накопитель KINGMAX PQ4480 оснащен контроллером…
Твердотельный накопитель KINGMAX PQ4480 оснащен контроллеромКомпания KINGMAX представила новый твердотельный накопитель PQ4480 M.2 с технологией NVMe 1.4 и с интерфе…
Netac анонсировала четыре новых твердотельных накопителя NVM…
Netac анонсировала четыре новых твердотельных накопителя NVMNetac анонсировала четыре новых твердотельных накопителя NVMe, предназначенных для различных сегментов ры…
MSI представляет твердотельный накопитель SPATIUM M450…
MSI представляет твердотельный накопитель SPATIUM M450MSI расширяет линейку твердотельных накопителей серии SPATIUM новым твердотельным накопителем MSI SPATIUM…
FORESEE запускает коммерческую DDR5…
FORESEE запускает коммерческую DDR514 июля 2020 года JEDEC выпустила стандарт DDR5 SDRAM, ознаменовав повсеместный переход на серверные моду…
Samsung поднимает цены на свою линейку твердотельных накопит…
Samsung поднимает цены на свою линейку твердотельных накопитSamsung обдумывает повышение цен на свои твердотельные накопители. В отчете не указывается число или проц…
TerraMaster представляет D5 Thunderbolt 3 для MacBook Pro M1…
TerraMaster представляет D5 Thunderbolt 3 для MacBook Pro M1TerraMaster, профессиональный бренд, специализирующийся на инновационных продуктов для хранения данных дл…
Обзор Verbatim 53653 (Verbatim Executive Fingerprint Secure). Защищенный внешний дискОбзор Verbatim 53653 (Verbatim Executive Fingerprint Secure). Защищенный внешний диск
Обзор PNY XLR8 CS3040 (M280CS3040HS-1TB-RB). Установка диска в PlayStation 5Обзор PNY XLR8 CS3040 (M280CS3040HS-1TB-RB). Установка диска в PlayStation 5
Обзор Goodram HL100 512Gb SSDPR-HL100-512. Быстрый внешний дискОбзор Goodram HL100 512Gb SSDPR-HL100-512. Быстрый внешний диск
Обзор GoodRAM CX400 Gen.2 512Gb (SSDPR-CX400-512-G2). Твердотельный диск под системы для работыОбзор GoodRAM CX400 Gen.2 512Gb (SSDPR-CX400-512-G2). Твердотельный диск под системы для работы
Обзор Verbatim S3 1000 GB 49364. Твердотельный накопитель M.2 SATAОбзор Verbatim S3 1000 GB 49364. Твердотельный накопитель M.2 SATA
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor