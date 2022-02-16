В Индии запущен твердотельный накопитель Western Digital WD Black SN770 NVMe

Твердотельный накопитель WD Black SN770 NVMe доступен в четырех вариантах хранения — 250 ГБ, 512 ГБ, 1 ТБ и 2 ТБ. По заявлению компании, твердотельный накопитель WD Black SN770 NVMe предназначен для геймеров, поскольку обеспечивает более плавную потоковую передачу игр и уменьшение зависаний в игре при использовании современных материнских плат с совместимостью PCIe Gen4. Western Digital также сообщает, что накопитель обеспечивает повышение энергоэффективности на 20% по сравнению с предыдущим поколением внутренних твердотельных накопителей NVMe, WD Black SN570, а также стабильную производительность благодаря улучшенному управлению температурой.