В Индии запущен твердотельный накопитель Western Digital WD Black SN770 NVMe

Western Digital представила в Индии твердотельный накопитель WD Black SN770 NVMe SSD. Твердотельный накопитель компании предназначен для геймеров и рекламируется как обеспечивающий быстрое время загрузки, более плавную потоковую передачу и уменьшенное заикание в интенсивных играх. По данным компании, WD Black SN770 предлагает скорость чтения до 5,1 Гбит/с на высокопроизводительных моделях накопителей, а также управление температурным режимом и повышенную энергоэффективность. Новый твердотельный накопитель WD Black SN770 поддерживает системы PCIe Gen4, а также обеспечивает обратную совместимость с системами PCIe Gen3.

Твердотельный накопитель WD Black SN770 NVMe доступен в четырех вариантах хранения — 250 ГБ, 512 ГБ, 1 ТБ и 2 ТБ. По заявлению компании, твердотельный накопитель WD Black SN770 NVMe предназначен для геймеров, поскольку обеспечивает более плавную потоковую передачу игр и уменьшение зависаний в игре при использовании современных материнских плат с совместимостью PCIe Gen4. Western Digital также сообщает, что накопитель обеспечивает повышение энергоэффективности на 20% по сравнению с предыдущим поколением внутренних твердотельных накопителей NVMe, WD Black SN570, а также стабильную производительность благодаря улучшенному управлению температурой.