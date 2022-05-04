Verbatim выпустила SSD SWOVA128G с однократной записью в Японии

Время от времени появляются действительно странные продукты, и новый твердотельный накопитель Verbatim с однократной записью на первый взгляд является именно таким продуктом. Устройство называется SWOVA128G, и название модели говорит о том, что это накопитель емкостью 128 ГБ. Поскольку это внешний накопитель, он подключается через USB-C 3.2 Gen 1, который технически является обычным старым портом USB 3.0. Учитывая, что скорость чтения составляет всего 540 МБ/с, это не повлияет на производительность. Скорость записи составляет всего 180 МБ/с, хотя не рассчитывайте хранить данные на этом твердотельном накопителе с помощью любого устройства, поскольку для Verbatim требуется полнофункциональная версия Windows 10 или 11, работающая на процессоре на базе архитектуры x86/x64 с установленной Microsoft.NET Framework 4.8 или более поздней версии.

Verbatim предоставляет специальное программное обеспечение для записи данных на SSD. Идея SWOVA128G заключается в том, чтобы использовать SSD накопитель вместо оптических носителей в ситуациях, когда необходимо сделать копии данных, но когда их нельзя изменить. Согласно Verbatim, это включает в себя такие вещи, как бухгалтерские книги компаний и электронная бухгалтерия, резервное копирование и автономное хранение конфиденциальных данных, а также такие вещи, как образы дисков. После сохранения данных на SSD их можно прочитать любым устройством, поддерживающим exFAT. Хотя Verbatim предоставляет 10-летнюю гарантию, они не гарантируют сохранность данных. Компания не опубликовала никаких цен.

Transcend представил карту расширения JetDrive Lite 330 емко…
Transcend представил карту расширения JetDrive Lite 330 емкоTranscend, ведущий бренд цифровых хранилищ и мультимедийных продуктов, выпустил карту расширения JetDrive…
Western Digital выпускает твердотельный накопитель BLACK SN7…
Western Digital выпускает твердотельный накопитель BLACK SN7Western Digital расширяет ассортимент накопителей представив новую модель - WD BLACK SN770 NVMe. …
Apacer представила промышленный твердотельный накопитель PV9…
Apacer представила промышленный твердотельный накопитель PV9Быстрое развертывание 5G резко повышает спрос на большие объемы хранения данных. Новые приложения 5G, так…
ADATA выпустила внешний твердотельный накопитель SE880…
ADATA выпустила внешний твердотельный накопитель SE880Компания ADATA объявила о выпуске внешнего твердотельного накопителя SE880. …
TEAMGROUP представила серию промышленных твердотельных накоп…
TEAMGROUP представила серию промышленных твердотельных накопНа протяжении многих лет TEAMGROUP разрабатывает высококачественную продукцию для промышленного использов…
Transcend выпустила карту памяти JetDrive Lite 330 емкостью …
Transcend выпустила карту памяти JetDrive Lite 330 емкостью Transcend объявил о выпуске карты памяти JetDrive Lite 330 емкостью 1 ТБ. Пользователям доступны вариант…
GOODRAM IRDM PRO M.2 PCIe 4.0 обеспечивает скорость чтения д…
GOODRAM IRDM PRO M.2 PCIe 4.0 обеспечивает скорость чтения дКомпания GOODRAM представила высокоскоростной твердотельный накопитель IRDM PRO M.2 PCIe 4.0. …
MSI представила твердотельный накопитель Spatium M480 Play M…
MSI представила твердотельный накопитель Spatium M480 Play MMSI запустила новую быструю модель в линейке своих твердотельных накопителей — SPATIUM M480 PCIe 4.0 NVMe…
Обзор Verbatim Executive Fingerprint Secure. Внешний SSD диск с шифрованием и сканером пальцаОбзор Verbatim Executive Fingerprint Secure. Внешний SSD диск с шифрованием и сканером пальца
Обзор ADATA SC685P 500 GB. Расширение памяти для игр в Sony PlayStation 5 и Xbox Series XОбзор ADATA SC685P 500 GB. Расширение памяти для игр в Sony PlayStation 5 и Xbox Series X
Обзор Silicon Power Armor A66 (SP020TBPHD66SS3Y). Быстрый и надежный внешний дискОбзор Silicon Power Armor A66 (SP020TBPHD66SS3Y). Быстрый и надежный внешний диск
Обзор Transcend microSDXC 300S (TS256GUSD300S-A). Тесты карты памятиОбзор Transcend microSDXC 300S (TS256GUSD300S-A). Тесты карты памяти
Обзор Seagate FireCuda 530 1Tb SSD (ZP1000GM3A013). Сверхбыстрый твердотельный накопитель для ПК и PS5Обзор Seagate FireCuda 530 1Tb SSD (ZP1000GM3A013). Сверхбыстрый твердотельный накопитель для ПК и PS5
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor