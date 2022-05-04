Verbatim выпустила SSD SWOVA128G с однократной записью в Японии

Время от времени появляются действительно странные продукты, и новый твердотельный накопитель Verbatim с однократной записью на первый взгляд является именно таким продуктом. Устройство называется SWOVA128G, и название модели говорит о том, что это накопитель емкостью 128 ГБ. Поскольку это внешний накопитель, он подключается через USB-C 3.2 Gen 1, который технически является обычным старым портом USB 3.0. Учитывая, что скорость чтения составляет всего 540 МБ/с, это не повлияет на производительность. Скорость записи составляет всего 180 МБ/с, хотя не рассчитывайте хранить данные на этом твердотельном накопителе с помощью любого устройства, поскольку для Verbatim требуется полнофункциональная версия Windows 10 или 11, работающая на процессоре на базе архитектуры x86/x64 с установленной Microsoft.NET Framework 4.8 или более поздней версии.

Verbatim предоставляет специальное программное обеспечение для записи данных на SSD. Идея SWOVA128G заключается в том, чтобы использовать SSD накопитель вместо оптических носителей в ситуациях, когда необходимо сделать копии данных, но когда их нельзя изменить. Согласно Verbatim, это включает в себя такие вещи, как бухгалтерские книги компаний и электронная бухгалтерия, резервное копирование и автономное хранение конфиденциальных данных, а также такие вещи, как образы дисков. После сохранения данных на SSD их можно прочитать любым устройством, поддерживающим exFAT. Хотя Verbatim предоставляет 10-летнюю гарантию, они не гарантируют сохранность данных. Компания не опубликовала никаких цен.