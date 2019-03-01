Высокоскоростные карты CFexpress от Sony

Компания Sony объявила, что разрабатывает новые карты с использованием совершенно новой технологии, которые смогут считывать и записывать данные со скоростью 1700 и 1480 МБ/с, соответственно, преодолевая каждый текущий тип камеры хранения.

Несколько новых камер на рынке, в том числе Nikon Z6 / Z7 и Panasonic S1 / S1R, уже будут поддерживать данные карты. CFExpress использует технологию PCIe Gen, такую ​​как SD Express и MicroSD Express, но использует больший формат CompactFlash (CF). Ассоциация SD недавно объявила, что карты MicroSD Express будут работать со скоростью 985 МБ/с, что является невероятной скоростью для миниатюрных карт. Другие производители, такие как ProGradeDigital, также недавно объявили о разработке карты CFexpress. Sony заявила, что ее первые карты CFexpress будут доступны размером 128 ГБ, с последующими версиями 256 и 512 ГБ. Карты также будут жесткими, превышая стандарт CFexpress в три раза.