WD показала G-Technology G-Speed Shuttle

Официально представлено хранилище G-Technology G-Speed Shuttle от компании WD, которое позволит вам хранить достаточно много данных и личного контента, либо же устроить хранилище в офисе и держать там все документы и файлы. Стоимость варианта G-Technology G-Speed Shuttle на 16 терабайт составляет 1800 долларов, вариант на 32 терабайта стоит 2300 долларов, а вариант на 48 терабайт обойдется вам в 3800 долларов. Лично мне кажется, что вариант на 32 терабайта наиболее выгодный в плане соотношения цены к количеству памяти, хотя это уже мое личное мнение. Устройство позиционируют как решение для бизнеса, офисов и корпоративного сектора, хотя никто не мешает вам такую штуку поставить у себя дома и хранить там свои любимые фильмы или сериалы. Правда, при такой стоимости, есть ощущение, что продукт все же не будет массовым.