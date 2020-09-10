Western Digital анонсировала накопитель с шифрованием G-Technology ArmorLock

Western Digital анонсировала новый твердотельный накопитель NVMe с шифрованием G-Technology ArmorLock. Накопитель обеспечивает безопасность для хранения данных нового уровня.

Объединив систему защиты ArmorLock с накопителями NVMe SSD, компания решает проблемы с которыми сталкиваются клиенты. Накопитель G-Technology ArmorLock с объемом памяти 2 Тб обеспечивает скорость чтения и записи до 1 Гб/с через интерфейс SuperSpeed ​​USB 10 Гбит/с.

Western Digital G-Technology ArmorLock оснащен 256-битным шифрованием AES-XTS для максимальной безопасности. Корпус накопителя сертифицирован по классу IP67 (защита от воды, пыли, ударов и так далее). Разблокировать твердотельный накопитель можно через приложение ArmorLock, используя распознавание лица, отпечаток пальца или PIN-код.

Western Digital G-Technology ArmorLock доступен по цене 727 долларов.