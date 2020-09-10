Western Digital анонсировала накопитель с шифрованием G-Technology ArmorLock

Western Digital анонсировала новый твердотельный накопитель NVMe с шифрованием G-Technology ArmorLock. Накопитель обеспечивает безопасность для хранения данных нового уровня.

Объединив систему защиты ArmorLock с накопителями NVMe SSD, компания решает проблемы с которыми сталкиваются клиенты. Накопитель G-Technology ArmorLock с объемом памяти 2 Тб обеспечивает скорость чтения и записи до 1 Гб/с через интерфейс SuperSpeed ​​USB 10 Гбит/с.

Western Digital G-Technology ArmorLock оснащен 256-битным шифрованием AES-XTS для максимальной безопасности. Корпус накопителя сертифицирован по классу IP67 (защита от воды, пыли, ударов и так далее). Разблокировать твердотельный накопитель можно через приложение ArmorLock, используя распознавание лица, отпечаток пальца или PIN-код.

Western Digital G-Technology ArmorLock доступен по цене 727 долларов.
Комментарии и отзывы Western Digital G-Technology ArmorLock
Обзоры:
Обзор Verbatim Vi560 S3 512GB (Verbatim 49363). Твердотельный диск SATA III M.2Обзор Verbatim Vi560 S3 512GB (Verbatim 49363). Твердотельный диск SATA III M.2
Обзор ADATA HD680 2TB (AHD680-2TU31-CBL). Надежный и быстрый внешний дискОбзор ADATA HD680 2TB (AHD680-2TU31-CBL). Надежный и быстрый внешний диск
Обзор Seagate FireCuda 510 1Tb (ZP1000GM30011). Надежный M2 накопитель со скоростью до 3450 Мбайт/сек Обзор Seagate FireCuda 510 1Tb (ZP1000GM30011). Надежный M2 накопитель со скоростью до 3450 Мбайт/сек
Новости:
Seagate представила новые накопители ironwolf и жесткий диск на 18 Тб

Компания Seagate Technology обновила линейки накопителей IronWolf® и IronWolf Pro, предназначенных для NA...
OWC Mercury Elite Pro Dual предлагает емкость хранения до 32 Тб

OWC представила внешнее хранилище с встроенным USB-концентратором Mercury Elite Pro Dual. Устройство пред...
TEAMGROUP выпустила накопители линейки MP33 PRO и CX

TEAMGROUP выпустила накопители линейки MP33 PRO и CX. Твердотельный накопитель TEAMGROUP MP33 PRO M.2 PCI...
Обзор Biostar B460GTA Ver. 5.0. Материнская плата для Intel Core i5-10600Обзор Biostar B460GTA Ver. 5.0. Материнская плата для Intel Core i5-10600
Обзор TP-LINK Archer AX20. Двухдиапазонный роутер с Wi-Fi 6Обзор TP-LINK Archer AX20. Двухдиапазонный роутер с Wi-Fi 6
Лучшие машинки для стрижки волос. MOSER 1888-0051 Li+Pro2Лучшие машинки для стрижки волос. MOSER 1888-0051 Li+Pro2
Обзор LEXAND LR16 Dual. Недорогой двухканальный видеорегистраторОбзор LEXAND LR16 Dual. Недорогой двухканальный видеорегистратор
Обзор Lenovo Tab M10 Plus TB-X606F 64Gb (2020). Семейный планшетОбзор Lenovo Tab M10 Plus TB-X606F 64Gb (2020). Семейный планшет
Лучший холодильник. Bosch KGE39XK2AR...
Лучший холодильник. Bosch KGE39XK2ARВыбор бытовой техники - всегда проблема, ведь есть море производителей, море моделей, и не каждый сможет ...
Средневековый слэшер Chivalry 2 отложен ...
Средневековый слэшер Chivalry 2 отложен Разработчик Torn Banner Studios объявил о переносе игры Chivalry 2. Разработчики озабочены проблемой связ...
Смартфон OnePlus Nord уже доступен для п...
Смартфон OnePlus Nord уже доступен для пКомпания OnePlus начала принимать предварительные заказы на смартфон OnePlus Nord, который еще не был пре...
Serious Sam 4 не стоит ждать в августе ...
Serious Sam 4 не стоит ждать в августе Релиз игры Serious Sam 4: Planet Badass перенесли с августа месяца на конец сентября. Об этой информации ...
AOC представила игровой монитор AOC AG27...
AOC представила игровой монитор AOC AG27В линейку игровых мониторов Agon AOC добавила интересную модель с высокими техническими показателями. AOC...
Игровая станция Corsair Vengeance a4100 ...
Игровая станция Corsair Vengeance a4100 Компания Corsair пополнила ассортимент игровых станций моделями Vengeance a4100 и Vengeance i4200, которы...
Сервис NVIDIA GeForce Now добавляет новы...
Сервис NVIDIA GeForce Now добавляет новыПо четвергам, компания NVIDIA добавляет в игровой сервис GeForce Now новые игры. На этой неделе добавлено...
Ремастер трилогии Mass Effect выйдет в о...
Ремастер трилогии Mass Effect выйдет в оПо слухам, ремастер трилогии Mass Effect вполне может быть официально объявлен в следующем месяце. Издате...
Apple Watch Series 6 получит датчик конт...
Apple Watch Series 6 получит датчик контМониторинг кислорода в крови может стать главной особенностью Apple Watch Series 6. ...
Смартфон Honor 20e оценен в 13 990 рубле...
Смартфон Honor 20e оценен в 13 990 рублеБренд Honor выпустил в России смартфон Honor 20e, который доступен для покупки по цене 13 990 рублей. Нов...
Подбираем чехол для Samsung Galaxy Note ...
Подбираем чехол для Samsung Galaxy Note Крупные производители смартфонов в последнее время стали делать все более и более хрупкие смартфоны, кото...
Nubia Red Magic 5G получит версию на 16 ...
Nubia Red Magic 5G получит версию на 16 Пару недель назад компания ZTE выпустила в продажу прозрачную версию флагмана Nubia Red Magic 5G Deuteriu...
Обзор ONYX Monte Cristo 5. Премиальный 6-дюймовый ридерОбзор ONYX Monte Cristo 5. Премиальный 6-дюймовый ридер
Обзор DUNOBIL INSOMNIA GPS. Устройство для контроля усталости водителяОбзор DUNOBIL INSOMNIA GPS. Устройство для контроля усталости водителя
Обзор TrendVision Drive 700 Signature. Сигнатурный радар-детекторОбзор TrendVision Drive 700 Signature. Сигнатурный радар-детектор
Обзор Playme HS-500/801/901/3000/6000. Бесконтактный диспенсер для антисептика Обзор Playme HS-500/801/901/3000/6000. Бесконтактный диспенсер для антисептика
Обзор PRESTIGIO RoadRunner 605GPS. 4К-видеорегистратор с GPS и Wi-FiОбзор PRESTIGIO RoadRunner 605GPS. 4К-видеорегистратор с GPS и Wi-Fi
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor