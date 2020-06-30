Western Digital анонсировала новую серию HDD-накопителей Red Plus

Western Digital анонсировала новую серию HDD-накопителей Red Plus. В HDD-дисках будет использоваться технология CMR. Накопители Western Digital Red Plus ориентированы для компактных устройств Small Office и Home Office (SOHO NAS). Диски поддерживают технологию RAID-массива и файловую систему ZFS. Серия включает в себя множество вариантов с разным объемом памяти, вплоть до 14 Тб. В серию также вошли обновленные накопители объемом памяти 2, 3, 4 и 6 Тб. Также были анонсированы HDD-диски Red Pro, которые разработаны специально для бизнес-проектов. Накопители Pro версии используют CMR технологию.

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