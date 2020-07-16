Western Digital обновляет ассортимент жестких дисков линейки Gold & Ultrastar

Western Digital обновляет ассортимент жестких дисков линейки Gold & Ultrastar. Семейство WD Gold теперь предлагает накопители с 16 Тб и 18 Тб памяти, а семейство Ultrastar 16 ТБ и 18 ТБ версии. Жесткие WD Gold обеспечивают повышенный уровень надежности и долговечности, а также технологию защиты от вибрации. Накопители рассчитаны на рабочую нагрузку до 550 Тб в год, что является одним из самых высоких показателей среди 3,5 дюймовых накопителей. Новинки оснащены технологией Western Digital HelioSeal, которая обеспечивает высокую производительность при низком энергопотреблением.

Ожидается, что жесткие диски появятся в следующем квартале этого года.
Комментарии и отзывы Western Digital Gold & Ultrastar
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