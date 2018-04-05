Western Digital представила Black 3D NVMe M2 SSD

Western Digital сегодня представила новый Black 3D NVMe SSD. Эти устройства предлагают последовательное считывание (до 3,400 МБ / с для модели 1 ТБ и 500 ГБ) и производительность записи до 2800 МБ / с для модели 1 ТБ.Этот накопитель ускоряет передачу данных для приложений ПК, чтобы пользователи могли быстро, получать доступ, записывать и демонстрировать свою игру, аудио и игровые материалы в высоком разрешение. Western Digital разработала новую породу твердотельных накопителей, чтобы помочь устранить традиционное узкое место хранения. Этот привод M.2 оснащен новой архитектурой NVMe и контроллером, который оптимально интегрируется с Western Digital 3D NAND. Новая вертикально интегрированная платформа SSD от Western Digital была спроектирована с нуля, специально спроектирована для повышения производительности SSD-накопителей NVMe.