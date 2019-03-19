Western Digital представила игровой SSD со скоростью в 3500 Мбайт/сек

14 марта в Москве прошла презентация нового твердотельного накопителя WD Black SN750 NVMeTM SSD. Данная модель отличается высокой производительностью, низкой температурой. скоростью работы до 3500 Мбайт/сек и объемом памяти до 2 Тбайт.

WD Black SN750 NVMe SSD — это второе поколение высокопроизводительного твердотельного накопителя, который входит в игровую линейку Black. Помимо нее существует начальная серия Green и любительская Blue. Также изменения претерпело и сам визуальный дизайн серии. Он стал более серьезным, строгим.

Технические характеристики

Объем памяти

Вес только одной современной игры может составлять 100 Гбайт, поэтому вопрос объема памяти SSD стоит наиболее остро. На основе серии Black лежит технология NAND, которая повышает плотность хранения данных вдвое по сравнению с предыдущим поколением, что позволила увеличить емкость до 2 Тбайт.Модель WD Black SN750 NVMe будет доступна в четырех конфигурациях: 250 Гбайт, 500 Гбайт, 1 Тбайт и 2 Тбайт. Также есть версии SSD с радиатором EKWB, который позволяет снижать уровень нагрева и обеспечивать стабильную работу в течение длительного времени.

Скорость работы до 3500 Мбайт/сек

Живите на максимальных скоростях, и какие бы цели вы перед собой ни ставили — повысить скорость реагирования компьютера в целом или быстро загружать игры и новые уровни, — диск WD BLACK сокращает время ожидания, чтобы вы могли быстрее вернуться в самую гущу событий и обойти соперников. Наш самый быстрый накопитель NVMe обеспечивает скорость в шесть раз выше, чем у нашего самого быстрого твердотельного накопителя SATA (до 3400 МБ/с2 в сравнении с 545 МБ/с2), что дает азартным игрокам необходимое конкурентное преимущество.

Гарантия

На накопитель WD Black SN750 NVMe SSD распространяется пятилетняя ограниченная гарантия, при этом ресурс накопителя емкостью 1ТБ составляет 600TBW, а для модели емкостью 2ТБ — до 1200TBW.