Western Digital представила новую линейку продуктов WD Red

Сегодня компания Western Digital представила новые линейку продуктов для хранения данных WD Red. В нее вошли три модели, которые в первую очередь нацелены для использования в NAS-системах и могут обеспечить при работе хорошую производительность, долговечность, ёмкость. Цены и старт продаж в России пока не объявлены.

Твердотельный накопитель WD Red SA500 NAS SATA SSD

Жесткий диск WD Red NAS

Жесткий диск WD Red Pro NAS

Новейший SSD-накопитель WD Red SA500 NAS SATA предлагает ёмкость от 500 ГБ до 4 ТБ и создаёт условия для оптимизации 10-гигабитного стандарта Ethernet сети (10GbE), а также кэширования в системах NAS для быстрого доступа к часто используемым файлам. Благодаря превосходной устойчивости к большим нагрузкам чтения и записи, систему NAS можно использовать в формате 24/7. SSD-накопитель поддерживает технологию обработки транзакций в реальном времени (OLTP), даёт возможность создания многопользовательской инженерной среды, рендеринга фотографий и редактирования 4K и 8K видео.В качестве дополнения к SSD накопителю WD Red SA500 NAS SATA, жесткие диски WD RED NAS HDD с ёмкостью, увеличенной до 14ТБ, разработаны для NAS-систем с количеством отсеков до 8 шт. Данное решение идеально подойдёт для небольших фирм и домашних офисов, которые планируют использовать NAS в режиме 24/7. Жёсткий диск WD RED NAS HDD поддерживает нагрузку до 180 ТБ / год.Аналогично дискам WD Red, жесткие диски WD Red Pro NAS HDD разработаны специально для сетевых хранилищ NAS, но с более высокими требованиями к нагрузке, скорости и надежности. Жесткие диски WD Red Pro NAS имеют ёмкость до 14 ТБ1 и поддерживают системы до 24 отсеков. Благодаря технологии 3D Active Balance Plus и элементам управления исправлением ошибок с технологией NASware® 3.0, диск работает с повышенной надежностью.