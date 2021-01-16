Western Digital расширяет ассортимент внешних SSD-накопителей

Western Digital анонсировала новые накопители с увеличенным объемом памяти. Все новинки были представлены на CES 2021.

Компания представила внешний диск серии SanDisk Extreme Pro емкостью 4 ТБ. Накопитель обеспечивает скорость чтения и записи до 2000 мб/с. Он будет доступен в конце первого квартала за 1150,99 долларов. Также будет представлена стандартная версия Extreme (не Pro) емкостью 4 ТБ. Данный накопитель предлагает скорость чтения до 1050 мб/с и запись до 1000 мб/с.

Серия P50 получила 4 ТБ версию. Игровой накопитель совместим с ПК и консолями PS4, Xbox One. Скорость чтения накопителя составляет 2000 мб/с. Стоимость 999 долларов.

WD My Passport будет доступен емкостью до 5 ТБ. Ожидаемая дата запуска, конец этого квартала. Скорость чтения и записи внешнего накопителя составляет 1000 мб/с. Ориентировочная цена 1013,69 долларов.
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