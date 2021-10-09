Western Digital выпустила твердотельный накопитель Blue SN570

Компания Western Digital объявила о выпуске твердотельного накопителя Blue SN570 основанного на интерфейсе PCIe 3.0.

Представлена серия емкостью 250 ГБ, 500 ГБ и 1 ТБ. Форм-фактор M.2 2280 гарантирует совместимость с большинством материнских плат представленных на рынке. Скорость чтения накопителя достигает 3500 МБ/с, а скорость записи до 3000 МБ/с. Накопители отличаются высоким показателем выносливости. С помощью приложения Western Digital SSD Dashboard можно отслеживать состояние накопителя, его температуру, доступную емкость и многое другое.

На накопители Blue SN570 распространяется 5 лет гарантии. Твердотельные накопители уже поступили в продажу по цене от 50 долларов за 250 ГБ версию, модель на 500 ГБ обойдется в 67 долларов, а 1 ТБ продается за 114 долларов.