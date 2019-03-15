Western Digital выпустит на рынок самую дешевую модель SSD NVMe

Падение цен на SSD NVMe означает, что миниатюрные накопители становятся все более доступными.

Даже сверхбыстрая модель Samsung 960 EVO 500 ГБ со скоростью 3200 МБ/с недавно опустилась ниже 150 долларов, чтобы освободить место для своего преемника. Western Digital скидывает свои будущие твердотельные накопители WD Blue SN500 NVMe в категорию бюджетных. Новая карта памяти емкостью 500 ГБ вмещает примерно половину скорости чтения и записи 960 Evo от Samsung 1700 МБ/с и 1450 МБ/с, но при цене 78 долларов она стоит вдвое дешевле. По словам компании, он также втрое быстрее, чем SATA SSD от WD, что делает его идеальным для редактирования и хранения видео 4K. И теперь, когда подобные NVIDIA и производитель камер RED начинают массовое редактирование 8K, даже производители видео высокого класса захотят взглянуть на это.