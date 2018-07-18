Western Digital закрыла очередной завод

2018-07-18, Автор - Влад Волошин; Продукт - Western Digital; [132]
Производители накопителей медленно, но верно движутся в сторону того, чтобы отказаться от HDD или оставить их производство на том уровне, чтобы удовлетворить пользователей и корпоративный сектор. Например, компания Western Digital закрыла свой завод, который занимался выпуском накопителей типа HDD. Это говорит о том, что производитель не планирует заниматься выпуском большого объема накопителей. Теперь на этом же заводе будут проводить сборку и тестирование SSD накопителей. Вот такой неожиданный поворот. Аналитики считают, что через три года про HDD мы будем вспоминать лишь в редких случаях, тогда как SSD станут дешевле и получат большие объемы. Это логичное развитие рынка, которое говорит о возможностях ближайшего будущего. Однако, на цены HDD это никак не повлияет, можно не переживать.


Комментарии:
BQ объявил о выпуске нового недорогого ...
BQ объявил о выпуске нового недорогого Российский бренд BQ объявил о выпуске нового недорогого смартфона Strike Forward с батареей на 3200 мА.ч....
Honor Note 10 получит громадный дисплей...
Honor Note 10 получит громадный дисплейВ последнее время диагональ смартфонов неуклонно растет — буквально два года назад мы удивлялись диагонал...
Dell XPS 13 с новым процессором...
Dell XPS 13 с новым процессоромТрансформеры в последнее время стали очень популярны на рынке — производители делают неплохие решения, ко...
Face ID покорила рынок...
Face ID покорила рынокНекоторое время назад компания Apple показала свой сканер отпечатков пальцев и тот прямо взорвал рынок. Б...
Раскрылись спецификации и цена смартфона...
Раскрылись спецификации и цена смартфонаСтали известны характеристики и цена смартфона Sony Xperia XZ3. Флагман Sony Xperia XZ3 получит дисплей н...
Выбираем смартфоны Xiaomi Mi 8, OnePlus ...
Выбираем смартфоны Xiaomi Mi 8, OnePlus Достаточно часто крупные интернет-магазины проводят разнообразные акции, во время которых вы можете получ...
Яндекс.Модуль готовится к релизу...
Яндекс.Модуль готовится к релизуБуквально некоторое время назад компания Яндекс официально анонсировала свою умную колонку. Теперь же поя...
Стартовали продажи телефона российского ...
Стартовали продажи телефона российского В продажу поступил защищенный телефон российского бренда BQ-2434 Sharky. Гаджет получил 2,4-дюймовый экр...
Поделиться в социальных сетях:


Обзор Digma Plane 7565N 3G. Лучший детский планшет до 5000 рублейОбзор Digma Plane 7565N 3G. Лучший детский планшет до 5000 рублей
Обзор Playme HARD 3. Лучший радар-детектор сезона 2018Обзор Playme HARD 3. Лучший радар-детектор сезона 2018
Обзор Thermaltake Toughpower iRGB PLUS 850W Platinum. Эффектный блок питания с удаленным мониторингомОбзор Thermaltake Toughpower iRGB PLUS 850W Platinum. Эффектный блок питания с удаленным мониторингом
Обзор Jinga Joy Pro. Недорогой LTE-смартфон с бесконтактными платежамиОбзор Jinga Joy Pro. Недорогой LTE-смартфон с бесконтактными платежами
Обзор REDRAGON ASURA. Игровая клавиатура с подсветкойОбзор REDRAGON ASURA. Игровая клавиатура с подсветкой
Предварительный обзор Nikon Coolpix P100...
Предварительный обзор Nikon Coolpix P100Официально представлена камера Nikon Coolpix P1000, которую можно смело назвать суперзумом. Этот продукт ...
Обзор Gibbets: Bow Master. Спасаем жизни...
Обзор Gibbets: Bow Master. Спасаем жизниМобильные игры требуют от разработчиков новых идей, но не всегда эти задумки граничат с адекватностью. В ...
Предварительный обзор Lenovo IdeaPad D33...
Предварительный обзор Lenovo IdeaPad D33В последнее время мы наблюдаем повышенный интерес к гибридным устройствам на операционной системе Windows...
Обзор Ninja Dash. Шикарный раннер...
Обзор Ninja Dash. Шикарный раннерВ последнее время я не видел ничего адекватного из жанра раннеров, так как разработчики мобильных проекто...
Предварительный обзор Samsung C43J89. Оч...
Предварительный обзор Samsung C43J89. ОчКомпания Samsung показала весьма интересный монитор, которого не ждал никто. Дело в том, что в последнее ...
Обзор Mayhem Command. Драки в мультиплее...
Обзор Mayhem Command. Драки в мультиплееМобильные игры давно перестали быть просто развлечением для убийства времени в пробках или поездках на ме...
Предварительный обзор Sharkoon Skiller S...
Предварительный обзор Sharkoon Skiller SСовременная игровая периферия предоставляет пользователю возможность купить подходящий продукт и получить...
Предварительный обзор Oppo A5. С вырезом...
Предварительный обзор Oppo A5. С вырезомВ последнее время практически все производители мобильных телефонов стали активно складывать ресурсы не в...
Предварительный обзор Vivo Z1i. Новый ди...
Предварительный обзор Vivo Z1i. Новый диПользователи стремятся получить самый современный дизайн смартфона, ведь говорить о производительности се...
Обзор Mimo. Учимся программировать...
Обзор Mimo. Учимся программироватьСовременный мир и развитие интернета позволяют научиться программировать в довольно короткие сроки без из...
Предварительный обзор AOC V2 Series. Шик...
Предварительный обзор AOC V2 Series. ШикВ последнее время производители мониторов стали активно работать в направлении дизайна. Дело в том, что к...
Обзор Ball's Journey. Шикарно убиваем вр...
Обзор Ball's Journey. Шикарно убиваем врНам очень нравятся казуальные игры, которые можно в любой момент запустить, поиграть пару секунд, а потом...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2018 © MegaObzor