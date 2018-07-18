Western Digital закрыла очередной завод

Производители накопителей медленно, но верно движутся в сторону того, чтобы отказаться от HDD или оставить их производство на том уровне, чтобы удовлетворить пользователей и корпоративный сектор. Например, компания Western Digital закрыла свой завод, который занимался выпуском накопителей типа HDD. Это говорит о том, что производитель не планирует заниматься выпуском большого объема накопителей. Теперь на этом же заводе будут проводить сборку и тестирование SSD накопителей. Вот такой неожиданный поворот. Аналитики считают, что через три года про HDD мы будем вспоминать лишь в редких случаях, тогда как SSD станут дешевле и получат большие объемы. Это логичное развитие рынка, которое говорит о возможностях ближайшего будущего. Однако, на цены HDD это никак не повлияет, можно не переживать.