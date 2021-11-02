XPG представляет твердотельные накопители PCIe M.2 2280 серии ATOM

XPG, быстрорастущий поставщик систем, компонентов и периферийных устройств для геймеров, объявляет о выпуске новой серии твердотельных накопителей (SSD) XPG ATOM, ориентированных на создателей с различными потребностями и бюджетами. К ним относятся XPG ATOM 30, 40 и 50.

ATOM 30 и 40 используют PCIe Gen3x4 и NVMe 1.3 для обеспечения скорости последовательного чтения и записи до 2500/2000 и 3500/3000 МБ в секунду, соответственно, чтобы предоставить создателям необходимую им производительность без ограничений. Их спецификации M.2 2280 поддерживают новейшие платформы Intel и AMD для создания на новейших ПК, включая настольные и портативные. Для пользователей, которым требуется дальнейшее развитие, ATOM 50 использует преимущества PCIe Gen4 x4 и NVMe 1.4, предлагая скорость чтения и записи до 5000/4500 МБ в секунду. ATOM 30, 40 и 50 оснащены технологиями SLC Caching и Host Memory Buffer, обеспечивающими непрерывную производительность. Это дает им скорость произвольного чтения и записи 4K до 180K / 200K, 480K / 260K и 440K / 400K IOPS соответственно. Что касается емкости, серия ATOM имеет емкость до 1 ТБ.
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