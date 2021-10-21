Xbox Series S и X получают новые варианты карт расширения памяти на 512 ГБ и 2 ТБ

Первая карта расширения памяти, выпущенная вместе с консолями Xbox следующего поколения, по цене 219,99 долларов за 1 ТБ пространства. Эта цена означала, что Xbox Series S за 299 долларов подскочила почти до 520 долларов, если вы хотите добавить больше хранилища и довести его до 1,5 ТБ в целом. Теперь у владельцев Xbox Series S есть множество вариантов, которые хотят выйти за пределы 512 ГБ пространства, которое предлагает консоль.
Ранее Microsoft обязалась открыть свои карты расширения памяти для большего числа производителей и разных размеров. На данный момент он придерживается Seagate, но мы надеемся увидеть больше производителей и ценовую конкуренцию, которые скоро принесут пользу владельцам Xbox.